Senzacionalne vesti, saradnici pritiskaju Anjelija da izvrši promenu!

Pričalo se prošle nedelje, tačnije posle poraza u Napulju, sada su glasine još jače. U Juventusu su razočarani serijom poraza na strani i ne čini im se da Sari može da spreči pad tima. Ponovo su ih uhvatili na čelu tabele, tačnije stigao ih je Inter, dok Lacio ima bod manje.



Igra ništa nije bolja nego kod Alegrija, a rezultati su gori, plus Sari nudi neubedljiva objašnjenja za loše partije.



Rimska "Republika" tvrde da krug oko predsednika Anjelija navaljuje da Maks Alegri bude vraćen na klupu, on je i dalje po ugovorom sa Juventusom i imao bi obavezu, ili da se vrati, ili da raskine ugovor.



Čeka leto, imaće ponuda, međutim, videćemo hoće li se Juventus odlučiti na neočekivani potez.



Čini se da bi ipak to bila drastična mera, mada bi poraz od Milana u kupu u četvrtak, ali i još par slabih rezultata u prvenstvu stavili klub pred težak izbor.



Ništa od obećanog, pogotovo kada je promena stila igre u pitanju Sari nije uspeo da ostvari...