Seltik protiv Milana – Kobna sudbina ili proročanstvo?

Navijačima Milana se, kada pomenete Seltik vrate prijatna sećanja, onim mlađima na poslednju evropsku titulu, onim mnogo starijima na kraj šezdesetih. Tih godina dva tima su vodila velike bitke, a Milan je upravo preko Seltika uspeo da se okiti krunom.Mnogo puta su opisana dva mitska meča, po mnogima je to bilo finale pre finala. Na „San Siru“ su Škoti ostali neporaženi, nije bilo golova. Tada su srušeni svi rekordi u prihodima od ulaznica, stadion je bio krcat i pored snega koji je zasipao Lombardiju. Nisu se videle ni linije terena, na šta su se Škoti žalili posle utakmice tvrdeći da je meč bio loše organizovan i da nije trebalo ni da se igra. Oba tima imala su po par šansi, ali je Milan propustio priliku da pobedi, Sormani je pogodio prečku.Bilo kako bilo u revanšu su Škoti bili favoriti, oni su po mnogima imali najbolji tim tog vremena, revanš je privukao najveću pažnju u Velikoj Britaniji u toj deceniji. Milan je stigao bez Brazilca Sormanija, Trapatoni nije doputovao, a povređen je bio i Pjero Prati koga su ipak oporavili, ispostavilo se da je to odlučilo Kod Seltika peh Bobi Lenoks se povredio za vikend. Stadion rasprodat 75 000 ljudi,karta se na crno prodavala 50 puta više od standardne cene. Posle greške Bilija MekNila, Prati je dao gol na startu. Nije važilo pravilo gola u gostima, Seltik bi da je izjednačio izborio pravo na majstoricu u Briselu. Umesto toga, Malderi je oprošteno igranje rukom, Škoti su se bunili, Kudićini (da, otac Karla Kudićinija) je odbranio tri ili četiri „mrtve šanse“. Na kraju se Volas obrukao, promašio sa par metara i tada je bilo jasno, Seltik će ispasti.Milan je otišao u polufinale, iako su izgubili na „Old Trafordu“ sa 1:0, pobeda u prvom meču u Italiji od 2:0 ih je odvela u Madrid. Na „Bernabeu“ su u utakmici za pehar preslišali Ajaks sa 4:1 i stigli do druge evropske titule koju je prvi podigao kapiten, otac Paola Maldinija, Ćezare.Seltik je naredne godine izbacio Fiorentinu, pa Lids, došao u finale, ali ponovo nisu osvojili titulu, izgubili su, simbolike radi, na „San Siru“ od Fejenorda protiv produžetaka. Kindvol je tri minuta pre penala dao gol za evropsku krunu „Roterdamersa“.Ali, mnogo kasnije, 2007. Seltik je ponovo izašao na megdan Milanu koji je imao strašan tim, predvođen Rikijem Kakom. Igrala se osmina finala, Škoti su bili autsajderi, izašli su kao drugi iz grupe, iza Junajteda, ispred Benfike i Kopenhagena. I Milan se mučio, to je ona sezona kada su zbog „Kalćopolija“ i oduzetih bodova morali da igraju kvalifikacije gde su izbacili Zvezdu u poslednjoj rundi pred grupnu fazu, sa dve pobede.„Rosoneri“ su nekako bili prvi u grupi, a onda su u Glazgovu remizirali u prvom meču.Ta ekipa je osvojila titulu, ali su igrali MekMamus, O’Di, Li Nejlor, Maro Vilson, Pol Telfer, iskreno koga se od njih sećate danas?A opet, taj tim je odoleo u Glazgovu. Milan je imao šanse, Đilardino i Gurkuf nisu uspeli da savladaju Boruca, ali je i Šunsuke Nakamura, legendarni Japanac umalo iz slobodnjaka zatresao mrežu favorita.Opet malo simbolike, na istom stadionu gde se njegov otac radovao posle eliminacije „Kelta“, Paolo Maldini je odigrao 100. meč u Ligi šampiona za „Rosonere“.Imao je 38 godina, do tada je već osvojio dva „Klempavka“ i izgubio tri finala.I jedan i drugi tim su imali prilike. Italijani su se vajkali da nedostaje mnogo Sedorf koji se povredio na zagrevanju, a Ronaldo nije imao pravo nastupa, već je igrao za Real tokom jeseni u LŠ.Menadžer Strahan je pohvalio svoju mladu odbranu, za njih je to, verovali ili ne, bio prvi meč u Ligi šampiona.Ali, ipak se očekivalo da favorit raznese Škote u revanšu. „San Siro“ nije bio pun, zbog restrikcija odnosno onoga što se dogodilo na Siciliji kada je u sukobima navijača Palerma i Katanije poginuo policajac Filipo Raciti.Veliki broj Škota i bez karte je doputovao u Milano kako bi bodrili tim, ali ni sami nisu verovali da imaju šansu. Međutim, na utakmici su stvari krenule nenadanim tokom.Naime, čini se da su Škoti itekako oštećeni, kada je šut Jarošika Paolo Maldini blokirao rukom, sudija se nije oglasio, posle meča su mediji u Glazgovu jednostavno napisali, „Uvek protiv Italijana računajte da ćete biti pokradeni“.Boruc je branio odlično, imao i sreće kada je Kaka pogodio prečku, Maldini i Sedorf su promašili divne šanse. Li Nejlor je praktično izbacio loptu iz gola posle Pirlovog šuta, a Danijele Bonera i Masimo Odo umalo sami nisu savladali Didu. Kako je meč odmicao, Milan sve nervozniji, Seltik sa mnogo više samopouzdanja.Ipak, na početku produžetka, pojavio se Kaka, poslednji igrač koji je pre Ronalda i Mesija, odnosno njihove vladavine osvojio „Zlatnu loptu“. Pretrčao je Nila Lenona sadašnjeg menadžera Seltika i postigao gol za četvrtfinale. Škoti su pokušavali do kraja, Krejg Biti i Keni Miler su ušli u igru, ali je ostalo 1:0.Milan je zatim eliminisao Bajern, pa Mančester Junajted i onda u finalu se osvetio za Istanbul dve godine ranije. Slavili su sa 2:1 protiv Liverpula, oba gola dao je Pipo Inzagi, jedan doduše nakon što ga je lopta pogodila posle šuta Pirla.Seltiku je ostala tuga, a gledajući Nila Lenona kako se raduje kada je Dandi pobedio „Kelte“, Gordon Strahan je primetio: „Da je tako brzo trčao kada smo igrali protiv Milana, ne bi mu Kaka dao onaj gol“.Inače, Škoti su tukli Milan već sledeće sezone u grupnoj fazi Lige šampiona bilo je 2:1, mada su izgubili u drugom meču., Timovi su igrali u grupnoj fazi 2013. Milan je dobila lako oba meča, a ove jeseni u LE, „Rosoneri“ su pregazili Seltik u gostima.Dakle, ukupno 10 mečeva, šest pobeda Milan, tri remija i jedan trijumf Seltika. Ali, za Milan je mnogo važnije, dva puta kada su dobili Seltik osvojili su evropski trofej.