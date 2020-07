Selta pala u Pamploni posle preokreta!

Gosti iz Viga su poveli u 10. minutu, Santi Mina je bio strelac na asistenciju Jaga Aspasa.Ipak, u 23. minutu Osasuna stiže do izjednačenja, Enrik je bio strelac na asistenciju Estupinijana.Sa 1:1 se otišlo na odmor, da bi domaćin u sudijskoj nadoknadi stigao do preokreta i pobede.Na asistenciju Ojera je mrežu Selte pogodio Hose, 2:1 za Osasunu i 11. trijumf za tim iz Pamplone u Primeri.Nalaze se nakon novog trijumfa na 11. mestu sa 48 boodva, samo tri manje od sedmoplasiranog Sosijedada, dok će se Selta do poslednjeg kola boriti za opstanak, u dobroj su poziciji sa četiri boda više od Majorke, ali je jasno da su danas propustili veliku priliku.