Selektor Crne Gore dobio ponudu iz snova, u najtežem mogućem momentu

Selektor fudbalske reprezentacije Crne Gore Faruk Hadžibegić rekao je da neće napuštati Crnu Goru, jer ima snažan dogovor sa Dejanom Savićevićem.



Hadžibegić je u razgovoru za portal "Oslobođenje" govorio o potencijalnom poslu u FK Sarajevo, što ne krije da je njegova želja, ali da u ovom trenutku to ne želi.



"To je pitanje koje u ovom momentu nema odgovor, ja sam selektor Crne Gore. Imam ugovor sa Savezom, imam moralni dogovor s Dejanom Savićevićem i nema novca i sile kojom bih to prekršio. A Sarajevo je deo mene, više od pola mog tela. Mene će sahraniti u dresu ovog tima. Međutim, danas sam na jednom mestu i volim uvek hodati uzdignutog čela", rekao je Hadžibegić.



Podsetimo, on je postao selektor po odlasku Ljubiše Tumbakovića.