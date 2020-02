Šefild zreo za Evropu, preokret protiv Bornmuta

Fudbaleri Šefilda pobedili su na svom stadionu ekipu Bornmuta rezultatom 2:1 (1:1) u 26. kolu Premijer lige.Bornmut je bolje otvorio meč, pošto se već u 13. minutu Kalum Vilson našao na pravom mestu i pokupio odbitak i zakucao loptu pod prečku. Domaći su bili borbeniji, i u finišu prvog dela došli do izjednačenja. Posle kornera, i pravog karambola u šesnaestercu, Šarp je sa pet metara pogodio metu - 1:1. U nastavku igre, slična priča, Šefild je više želeo pobedu i zasluženo došao do preokreta.Posle brze razmene i akcije po levoj strani, Landstrem je lepo pogodio dalji ugao za preokret i 2:1. Bornmut je prethodno imao još samo jednu ozbiljno priliku preko Rajana Frejzera, ali to je bilo sve od ekipe Edija Haua koja će morati da se pomuči u borbi za opstanak.