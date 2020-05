Sedneš u fotelju u 13 časova, do 23 gledaš pet utakmica, tako subotom i nedeljom. A tek utorak i sreda, senzacionalna PL!

Format PL ako prođe projekat "Restart", odnosno šampionat bude nastavljen što niko ne sumnja, biće do sada neviđen, veliki novac je u pitanju, a profitiraće svi ljubitelji najjače lige na svetu.



Naime, predviđeno je da redovna kola budu igrana subotom i nedeljom u deset različitih termina, dakle da svaka utakmica bude prenošena.



Mečevi će se igrati subotom u 13,15,17,18,21 čas, a u istim terminima i nedeljom.



Što se tiče vanrednih kola, videćemo format Lige šampiona.



Naime, neki mečevi će počinjati utorkom u 19 časova, ostali u 21.00, a isto nas čeka i sredom. Cilj je da se prikažu sve utakmice, Skaj i BT sport imaju 47 prenosa, ostale će podeliti, Skaju još 32, BT 8, pet bi išle Amazonu i BBC.



Danas će se raspravljati o rasporedu detaljima, početak će biti 12. ili 19. juna, to je poslednji termin, ali moraju da igraju, to je jasno, jer u suprotnom gube oko 900 miliona evra. To niko neće dozvoliti, pa i pored različitih mišljenja, neslaganja u vezi stadiona, troškova pred praznim tribinama, sigurnosti igrača, PL timovi će na teren u junu.