Sećate se Pabla Moučea? Sad se tukao sa saigračem!

Pablo Mouče, nekada igrač koji je predstavljan kao veliko pojačanje Crvene zvezde, sada nastupa za Kolo-Kolo, takođe dobro poznat klub aktuelnom šampionu Srbije.



Sada je ponovo interesantan javnosti i ponovo iz loših razloga - potukao sa se saigračem.



Hulio Baroso i Pablo Mouče su se tukli na treningu, preneli su to svi mediji u Čileu, a i šire. Šta je Mouče rekao na to?



"Nije to bila tuča, samo razmena mišljenja. Imam pravo na drugačije mišljenje od saigrača", rekao je Mouče.



Sa druge strane, Baroso je istakoa da se radilo o tuči.



"Tako je, šta da radimo. Sve se generisalo danima, ali sada imam odličan odnos sa njim. Tukao sam se tokom karijere u svim kategorijama Boke", rekao je Baroso.