Sećate li se kako je Real tada postao šampion? Tako što je oterao "alkosa" Ronalda!

Možda se sećate samo da je Real Madrid sa Fabijom Kapelom nekako osvojio titulu i pored OSAM poraza te sezone 2006/07, ali ne i kako, te da im je svanulo odlaskom - Ronalda!



No, da krenemo od početka... Barsa je prethodne sezone osvojila duplu krunu, La Ligu i Ligu šampiona, ali se onda nešto desilo sa ekipom, iako je tada Lionel Mesi iskočio u prvi plan.



Barsa se mučila, Frank Rajkard nije dovoljno osvežio ekipu, to je bilo ono leto kada su stigli Lilijan Tiram, Đanluka Zambrota i Eidur Gudjonsen.



Real se mučio još više, jer je to bila prva sezona bez Zinedina Zidana. Pod palicom Kapela, imali su Madriđani još zanimljiviji prelazni rok, pošto su došli Fabio Kanavaro, Emerson, Rud van Nistelroj, Mamadu Dijara, Hose Antonio Rejes, a na zimu se pridodali i tada "junoše" iz Južne Amerike - Marselo, Iguain i Gago.



Ipak, te zime bio je ključan jedan odlazak - Luis Nazario Da Lima Ronaldo je napustio klub u januaru, pošto je otišao u Milan!



Toga se danas priseća i Fabio Kapelo, koji kaže da mu je Brazilac stvarao najviše muka, pošto je bio povređen ili rovit... ili pijan!



"Najveći talenat kog sam trenirao bio je Ronaldo. Ali, istovremeno je bio i onaj koji mi je stvarao najviše problema u svlačionici. Voleo je noćni provod. Jednom mi je Van Nistelroj rekao "treneru, u svlačionici se oseća alkohol". Shvatili smo da je te zime došao trenutak da se rastanemo i kada je Ronaldo otišao u Milan, mi smo počeli da pobeđujemo. Bez obzira na sve to, imali smo lep odnos i dobru komunikaciju", rekao je Kapelo.



Zanimljivo, Barsa je tokom čitave sezone imala prednost na tabeli, ali je u pretposlednjem kolu Espanjol ukrao bod na Kamp Nou (2:2), Real se izjednačio i imao bolji međusobni skor.



U poslednjem kolu, Real je pobedio Majorku rezultatom 3:1, pa Barsi nije značila ni ubedljiva pobeda protiv Himnastika u Taragoni od 5:1, Madriđani su sa istim brojem bodova (tek 76), osvojili titulu zbog boljeg međusobnog duela.







I sve je to počelo odlaskom Ronalda u Milan u januaru...