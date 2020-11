Sećate li se čuvene devojčice sa cvetom? To je Maradonina najstarija ćerka i ona danas ima samo jednu želju!

Najstarija ćerka Dijega Armanda Maradone Dalma prilično emotivno se oprostila na drušvenim mrežama od preminulog oca podsećajući na čuvenu fotografiju iz njenog detinjstva.



Dalma je na Instagramu objavila fotografiju sa cvetom u društvu oca Dijega, tada zvezde Napolija, napisavši evotivnu posvetu.



"Uvek sam strahovala od sopstvene smrti, ali ne danas. Zato što će to biti trenutak kada ću te ponovo videti i zagrliti. Većim mi nedostaješ, tata. Ovde ću se opirati, bez onog dela srca koje si juče poneo sa sobom. Kao što si uvek, briniću se za sve pošto si mi dao velike odgovornosti" - napisala je između ostalog Dalma.



Dodala je da će ga do kraja života voleti i braniti u znak zahvalnosti za dodeljen život.



"Uništena sam, ali ću nastaviti dalje. Sačekaj me tamo tata, volim te. Voleću te i braniti do kraja života" - napisala je Dalma.



Na kraju je podsetila na čuvenu fotografiju iz 1987. godine.



"Donosim vam cvet da ukrasiš čarape saigrača i molim te pogledaj me još jednom sa onom ljubavlju kojom me gledaš na ovoj slici" - zaključila je najstarija Maradonina kći.



Podsetimo, Maradona je preminuo u sredu popodne od posledica srčane insuficijencije u 60. godini života.