Sećate ih se? Putin ih spasao, pa izgubio izbore!

Kladioničari su ih obožavali, igrali su rano ujutru, tim iz Sibira, iz grada Tomska, na reci Tom po kojoj i nose ime je bio „sigurica“ za mali broj golova, plus teško su gubili kod kuće.



Njihova prošlost pre Rusije, odnosno u SSSR je nebitna, menjali su imena, Sibir je vezan za energetiku, a tek eksploaticijom prirodnih bogatstava u svrhe oligarha, ovakvi klubovi su dobili jake sponzore.



„Jo-Jo“ efekat je bio itekako prisutan do sredine prošle decenije. Tada su uspeli da posle nekoliko sezona u vrhu druge lige stignu do elite. Najvažnije je bilo opstati, ali za njih je problem bila propast Jukosa, odnosno hapšenje Hordorovskog posle čega se ugasio Tomskneft i praktično sve je otišlo dođavola.



Tada je otkriveno da Tom duguje oko 200 miliona rubalja što regionalna vlast nije želela da pokrije.











Ali, pisali su Putinu, on se umešao, tražio da lokalni političari ne dozvole da klub ode pod led, stratešli je važno da ovakvi, veštački centri prežive, fudbal je stvar oko koje se okuplja lokalna zajednica. Posle pet godina u eliti, ispali su 2012. ali se odmah vratili uz novu velikodušnu intervnenciju budžeta. Samo igrali su jedno leto, posle dve sezone, poslednju put smo ih videli u eliti 2016.



Tada ih je golovima vratio mlađi brat nekadašnjeg ruskog reprezentativca Pavela Pogrebnjaka, Kiril, koji je šest godina proveo u klubu, otišao u Zenit, nije izborio mesto u timu, sada je u Uzbekistanu.



Od tada su drugoligaši, jedne godine su za bod izbegli ispadanja, mada i da su bili ispod crte ne bi se preselili u regionalnu ligu. Jer, nekoliko klubova, među njima i Kuban nisu dobili licencu, pa je drugi rang takmičenja pretumban.



No, da se vratimo na Putinovu ulogu.











Delegacija je otišla u Kremlj, susreli su se sa vođom nacije koji ne voli fudbal, predali su mu šal i zastavu, kapiten Parejko je unapred zahvalio tadašnjem premijeru.



Tražili su 400 miliona rublja, 200 su podsetimo dugovali, kako bi isplatili igrače i zadržali stabilnost. Kažu da je u Putinovom okruženju bilo tihe ljutnje i bojazni da će sada svi klubovi koji imaju problem dolaziti u Moskvu da traže milostinju, a tadašnji predsednik saveza Vitalij Mutko je rekao da je ovo izuzetak.



Tom je dobio 300 miliona, nekih 10 miliona evra, da se stabilizuje, na Putinov mig, energetske kompanije, njih sedam iz Sibira su uplatile novac, plus je ostatak, uz obavezu daljeg finansiranja preuzel regionalna vlada.



Jasno, Tom je morao da smanji ambicije, a nije baš da su bili zahvalni Putinu, kada je poltiika u pitanju. Grad koji ima oko pola miliona ljudi, poznat samo po univerzitetu i drvenim kućama koje su gradili izgnanici i kažnjenici je dao poverenje opoziciji. Jasno, to ne brine mnogo centralnu vlast, radi se o nedođiji na četiri sata leta od Moskve, ali Putin ne voli da gubi.







Baš na povratnom letu iz Tomska u Moskvu, lider opozicije Aleksej Navaljni se misteriozno razboleo, stigle su optužbe da je otrovan. On se vraćao sa mitinga podrške Kseniji Fadejevoj koja je izazvala Jedinstvenu Rusiju, manje partije okupljene oko iste ideje su uzele vlast, Putinova stranka je sa 37 većnika pala na 11.



Tako da, ako Tom ispadne ove sezone, nemojte se čuditi, uostalom već su poslednji na tabeli...