Sećanje na vesele osamdesete ili na 2003. godinu - Real Sosijedad, zašto da ne?

U godini kada je sve pobrkano, kada je Barselona u svojim, Real u drugim problemima, a nijedni nisu na nivou prethodnih godina, zašto ne bi Španci mogli da maštaju o nekom trećem prvaku? Atletiko Madrid je uskočio u prvi plan, jedini je neporažen, ima dva meča manje od Sosijedada, ali ovde su Baski tema.



Real Sosijedad je dva puta bio šampion, i to zaredom, 1981. i 1982. godine, sezonu pre te dve Real im je za bod ukrao titulu, baš kao i 2003. Te sezone 2002/2003 blistao je tandem Darko Kovačević-Nihat Kaveči, treći i četvrti strelci te sezone u Primeri, sa 20 i 23 gola.



U San Sebastijanu danas maštaju o toj sezoni, neki hrabriji i luđi sigurno i o početku osamdesetih, kada je Sosijedad bio dva puta šampion i jednom vicešampion, a ima li razloga za to?



Sosijedad je lider na tabeli sa 20 bodova, iz devet utakmica, Atletiko ima 17 i dva meča manje. Tu su i Viljareal i Real Madrid, Barselona kaska i kada pogledamo tabelu, vidimo da nas čeka najluđa sezona u novijoj istoriji La Lige.



Ipak, treba istaći još nešto - Sosijedad nije igrao protiv onih najjačih u dosadašnjem delu sezone, samo protiv Real Madrida, kome je ukrao bod u drugom kolu (0:0). Nakon reprezentativne pauze, sledi mnogo teži deo rasporeda - gostovanje neugodnom Kadizu, kasnije i Barseloni, između čeka Viljareal, krajem decembra stiže Atletiko, odmah potom i derbi Baskije sa Atletikom, a posle Nove godine i gostovanje Sevilji. U prevodu, od top 6 najjačih timova, Sosijedad je igrao samo sa jednim i nije još ni sa Bilbaom, koji je tradicionalno neugodan.



Da li će Sosijedad izdržati u ovom ritmu, uz Ligu Evrope, to ostaje glavno pitanje. Problem je možda u dužini klupe, Barsa, Real i Atletiko su tu u prednosti, jer je Sosijedad ovog leta doveo samo Davida Silvu, umesto Martina Edegora, koji je otišao u Real Madrid.







Pred Baskijcima je najvažnija reprezentativna pauza, da se odmore i spreme za pakleni ritam četvrtak-nedelja do polovine decembra, uz gostovanja Kadizu, Barseloni, a kasnije i mečeve protiv Bilbaa, Atletiko Madrida, Sevilje...