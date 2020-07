Scene ispred "Enfilda", oni ne mare za koronavirus!

Liverpul je večeras dočekao Čelsi, a sat i po pre utakmice fudbaleri koji su novi šampioni Premijer lige su stigli na stadion "Enfild" gde ih je sačekao veliki broj navijača.



Reklo bi se da je bilo nekoliko stotina, možda i hiljadu navijača Liverpula ispred "Enfilda" kada je autobus stigao.



Da podsetimo, navijačima je zabranjen ulazak na stadione zbog koronavirusa i širenja pandemije, a da li to ima smisla kada postoje već ovakva okupljanja?



Pogledajte snimke...

The Champions are here! The @LFC team bus has arrived at Anfield.



pic.twitter.com/TgsDoJdYia