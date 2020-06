Savršeni Nemanja Gudelj postavio rekord La Lige!

Fudbaleri Sevilje, tačnije Dijego Karlos i golman Vaclik, "pokvarili" su savršeno veče našem reprezentativcu Nemanji Gudelju.



Sevilja je večeras u Alikanteu gostovala Levanteu, i sve do 87. minuta imala je prednost od 1:0. Ipak, u finišu utakmice, autogolom Dijega Karlosa i loše reakcije golmana Vaclika, Levante je došao do velikog boda.



Za gostujući tim svih 90 minuta odigrao je Nemanja Gudelj, koji je imao 100% učinak dodavanja. Svih 57 pokušaja dodavanja, Gudelj je uspešno prosledio do svojih saigrača, i tako postavio rekord ove sezone u La Ligi.



Sevilja je ostala treća, ali će do kraja voditi veliku bitku sa Real Sosijedadom, Atletiko Madridom i Hetafeom za plasman u Ligu šampiona.



Gudelj sa ovakvim brojkama zaslužuje da igra Ligu šampiona i svaki naredni meč...