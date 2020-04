Savez odbio najjače klubove Holandije, igraće se Eredivizija, evo i kada! Hoće li Super liga prepisati?

Sve je podređeno profitu, novcu, pa su pali na tom ispitu i Holanđani.



Oni su danas dobili novih 777 zaraženih od koronavirusa, ukupno ih imaju do sad 19580, a od ove bolesti preminulo je do sad 234 osobe.



Nasuprot tome, oni će nastaviti fudbalsko prvenstvo i to 19. juna.



Ekipe kao što su Ajaks, PSV, AZ Alkmar i ostali su želeli da se sve završi i da se okrene sledećoj sezoni, ali nisu tako mislili u savezu.





Plan je da se ekipe pripremaju za novu sezonu od sredine maja, a od 19. juna da se vrate terenu i utakmicama. Igralo bi se bez publike.





Mark Overmars, legendarni holandski fudbaler koji je i tehnički direktor Ajaksa, rekao je da u Holandiji ne zavise od televizijskih prava kao u nekim drugim zemljama, kao i da su u savezu pali pod uticajem UEFA.