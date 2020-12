Sautgejt ponovo u ulozi vaspitača - Vila momci MIR za Božić!

Džek Griliš je ponovo uhvaćen kako narušava COVID-19 protokole. Kapiten Aston Vile je zajedno sa Barklijem imao 'slobodno' za ovaj vikend. Meč sa Njukaslom je odložen zbog pozitivnih nalaza na korona virus u timu Njukasla.





Ipak Griliš-Barkli dvojac je rešio da slobodno vreme ne provede u izolaciji već su skoknuli do Londona gde su ceo dan bili na žurci u Mejfer restoranu, bila je to proslava Barklijevog 27. rođendana. Posle slika i video snimaka, Barkli se izvinio dok se Griliš nije oglasio.



Sautgejt ima dosta problema sa svojim reprezentativcima, podsetimo na Islandu su 'mehur' probili Grinvud i Foden. Dvojac iz Mančestera je odmah poslat kući kao vid disciplinske mere.



Sautgejt je saopštio da se fudbaleri reprezentacije moraju dolično ponašati ukoliko žele da vide svoje ime na spisku za naredni EURO, ali i kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Katru 2022. godine.



"Kada idete u kamp, spremajući se za turnir, želite što manje buke oko tima. Činjenica da su ometanja van terena i nedostatak discipline na terenu znala da nas koštaju u utakmicama Lige Nacija. Na širem nivou govorim o odgovornosti igrača koji predstavljaju Englesku. To nosi dosta težine. Kada pročitam naslova, normalno da reaguje sa 'To je igrač Engleske' a ne igrač tog i tog kluba. Tako da naravno da ćemo pouzdanost vrednovati kao jedan od važnih detalja kada odlučujemo. Odluke na terenu, često mogu biti povezani sa dešavanjim van njega. Uvek ćemo posmatrati kako igrači brinu o sebi, koliko su profesionalni, kako će se ponašati zajedno sa nama tokom 35-40 dana narednog leta. Sve ove stvari ulaze u jednačinu kada putujute sa timom na takmičenje", izjavio je Sautgejt.



Griliš-Barkli tandem imaju odličnu saradnju na, ali i van samog terena. Jasno da će momci iz Aston Vile moraju malo da prikoče sa zabavom ukoliko žele da nastave karijeru u dresu Gordog Albiona.