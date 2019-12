(Sastavi) Pogba "pošteđen", Matić u prvoj!

Na "Turf Muru" nećemo videti Pogbu uopšte, pošto je francuski vezista van protokola bez bilo kakvog objašnjenja.



Nemanja Matić će sa druge strane startovati meč pored Freda u vezi.



De Hea - Jang, Lindelof, Megvajer, Vilijams - Fred, Matić, Džejms, Pereira, Rašford - Marsijal



Kod domaćina bez većih promena u odnosu na prošlo kolo.



Poup - Bardsli, Tarkovski, Mi, Tejlor - Hendrik, Kork, Vestvud, MekNil - Barns, Vud

📃 Here it is... our final starting XI of the year. Let's get it 👊#MUFC #BURMUN