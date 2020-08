Sariju stigao "poziv" iz Napulja, klupko se odmotava, evo ko je smenio trenera Juventusa!

Jasno, u Napulju su jedva dočekali, već se prodaju igračke Sarija u Juventusovoj opremi sa koferom, zadovoljština južnjaka jer je tako prošao pošto je preuzeo klupu "neprijatelja" je razumljiva.



Doduše, neki od igrača, kako pišu mediji, koji su i danas bliski sa Sarijem su mu poslali poruke podrške, ali on nije odgovorio, priča se da je šokiran razvojem događaja.



Navodno, odluka je doneta posle poraza u finalu kupa od Napolija na penale, i očajne partije, priča se da i prolaz protiv Liona, ne bi promenio ništa, niko ozbiljan ne veruje da bi Juve imao šansu protiv Sitija.



Paratići je promenio ploču, on je rekao pre meča da ne može da se gleda sezona na osnovu 90 minuta i sad se "izvadio" rečima da je klub bio nezadovoljan partijama tokom čitave sezone.



Šta se dešavalo iza kulisa?



Oni najiskusniji su bili za smenu.



Ko je izmakao stolicu Sariju pre svih?



Navodno su Đorđo Kjelini i Kristijano Ronaldo bili iza svega. Kapiten smatra da nije postojalo jedinstvo svlačionice pod Sarijem, da je njegov odnos prema igračima bio loš.



Navodno, kada je na turneji posle vođsta Totenhema od 1:0 na poluvremenu Sari rekao igračima: "Kako sam mogao da izgubim dva skudeta od vas, kada igrate ovako", to je loše primljeno. Kjelini je smatrao da Sari mentalno nije otišao iz Napulja i da u njemu i dalje postoji gorčina što nije pobedio Juventus.



Ronaldo nije krio da ne voli Sarijevu taktiku, treninge, mada to nije javno rekao, navodno je to poverio Bufonu sa kojim je najbliži, a ostalo je bilo stvar tehnike.



"Korijere Delo Sport" tvrdi da je Điđi zaćutao, iako je bio uz trenera, a da je vremenom i Pjanić shvatio da ne može da se uklopi u Sarijevu igru. Bilo je sukoba sa Dibalom, mada je on odigrao pod Sarijem bolju sezonu nego kod Alegrija.







Bilo kako bilo, Sari je razočaran, ali Anjeli je presekao, niko ne veruje da se nije konsultovao sa Bufonom, Kjelinijem i Ronaldom u koje ima najviše poverenja.



Pirlo je rešenje jer Juve nema drugo, a da nisu Zidan ili Gvardiola. Svi ostali, čak i Poketino ne ulivaju poverenje, plus, veći deo ljudi u klubu smatra da Italijan mora da bude trener.



Videćemo kako će se Pirlo snaći, rizik je veliki, ali bi mogao da bude i veliki dobitak. Uz to, on će imati za razliku od Sarija poverenje svih, ne postoji bolja polazna tačka, Pirlo je, iako ga generalno vezuju za Milan, i posle odlaska iz Juventusa bio u redovnom kontaktu sa Anjelijem, i imao obećanje da će za njega uvek biti mesta.







Kako će sve na kraju ispasti videćemo, tek navijači veruju da će sada klub otvoriti kasu jer i braća Elkan i Anjeli jednostavno smatraju da Pirlu moraju da dovedu ono najbolje, kako bi ga opremili za veliku avanturu...