Sarijev trenutak istine, sad je selektor rešenje za novog trenera Juventusa?!

Za Juventus sve staje u večerašnji meč protiv Liona. Jure prednost rivala od 1:0 na praznom stadionu, i pored titule navijači su nezadovoljni igrama ove sezone.



Sari tvrdi da neće biti smenjen ako ispadne, da bi to bilo amaterski, ali Anjelijevo ćutanje je upadljivo. Jednostavno, moraju da se plasiraju u četvrtfinale.



Na ruku im ide to, što je Lion pauzirao četiri meseca, ali su u finalu kupa odoleli prošle nedelje Pari Sen Žermenu. Memfis Depaj se vraća to hrabri Rudija Garsiju, a najveći problem za Juventus je svakako povreda Dibale. On je rovit, pokušaće da pomogne, ali sa klupe, a Iguain će početi sa Ronaldom i Kuadradom.



U Juventusu se nadaju da ovo neće biti poslednja utakmica Miralema Pjanića koji igra protiv nekadašnjeg kluba. Iako odlazi u Barselonu, on će biti u timu večeras, jer i pored svega, mnogo znači za tim.



Šta će biti ako Juve ispadne?







Sportski deo je da Sari ostane, ali rekli smo, Anjelijeva je poslednja, on je nezadovljan, nije ni bio entuzijasta kada je u pitanju dolazak bivšeg trenera Čelsija i Napolija.



Sada su mediji kandidovali Manćinija, koji je ljut jer mu je Lipi postavljen za neku vrstu tutora u reprezentaciji, ali nema potvrda o tome. Pominju se skupi Poketino, ali i Gasperini, Simone Inzagi i De Zerbi iz Sasuola...



Vratimo se Manćiniju. Nema sumnje da bi on prihvatio ponudu Juventusa, ali te vesti su uzburkale navijače, ne vole selektora, pre svega zbog njegove trenerske prošlosti u Interu.



Sa druge strane, ne postoji nikakva šansa, čak i da dobije otkaz u Interu, da klupu preuzme Konte, za njega su vrata Juventusa zbog načina na koji je otišao 2014. i svađe sa Anjelijem zatvorena. Zato nije dobio posao ponovo prošle godine, a sigurno je da u Juventusu ne razmišljaju ni da ove vrate bivšeg kapitena i trofejnog trenera.