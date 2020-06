Sarija baš briga, ako ga Juve otpusti, već zna gde će raditi naredne sezone!

Kako smo i pisali, iako je Juventus otišao na +4 i iako se čini da će zahvaljujući jačem igračkom kadru i većem broju igrača osvojiti titulu.



Ali, navodno, to neće biti dovoljno da posle izgubljenih finala u Superkupu i kupu Italije Sari ostane na klupi.



Njegova sudbina zavisiće od Lige šampiona. Da bi izborio učešće na top 8 u Lisabonu, Juve mora da nadoknadi prednost Liona iz prvog meča od 1:0 u revanšu osmine finala. Igraće kod kuće bez publike, ali na ruku im ide to što će Francuzi biti bez utakmica i van takmičarskog ritma.



Sve zavisi koliko Juventus daleko stigne u Ligi šampiona, ako ne uspe da se probije makar do polufinala, u Italiji se priča da će Sari dobiti otkaz nakon samo jedne sezone.



Ali, mogao bi da se vrati kući. Naime, Fiorentina želi da Toskanac preuzme njenu klupu ovog leta ako ostane bez posla. Roko Komiso ima dovoljno para da ga ubedi, Jakini sigurno neće ostati, Fiorentina je iznad zone ispadanja, ali prinuđena da se osvrće jer nije obezbedila opstanak. Iako je uložen solidan novac, daleko su od projektovane borbe za Evropu, pa bi sa Sarijem želeli da otvore novog poglavlje istorije.











Mauricio Sari je trenirao niz malih klubova u pokrajini u kojoj mu i dalje žive roditelji, još kao činovnik u banci, trenirao je Sansovino, Sanđovanese, Groseto, kao i amaterske klubove Stiu, Faljeze, Antelu, Valdemu, Tegoleto krajem prošlog veka...