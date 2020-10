Sari se vraća omiljenoj ulozi - Da bude Juventusov veliki neprijatelj!

Mauricio Sari je blizu povratka na posao.



Italijanski mediji prenose da je Sari blizu dogovora sa Juventusom oko naknade za otkaz, a onda će moći da izabre drugi posao.



Navodno, on je spreman da preuzme vruću klupu Fiorentine, velikog rivala Juventusa, još od davnih osamdesetih, koji je proključao kada je Roberto Bađo odlučio da ljubičastu zameni crno-belom.



Sari je u Italiji oduvek bio na ceni, proslavio se u Empoliju, još više u Napoliju, posle kog je radio godinu dana u Čelsiju i na Bridž doneo Ligu Evrope.



Ipak, u Juventusu se nije proslavio, iako je osvojio Skudeto, mnogi mu zameraju na igri, te na lošem odnosu unutar svlačionice.



Navodno, on nikada nije preboleo izgubljenu titulu sa Napolijem, kada je do kraja vodio veliku bitku sa Juventusom.



Sada će ponovo biti na neprijateljskoj strani, jer Fiorentina je veliki rival, naravno, navijači iz Firence smatraju Juventus za najvećeg, dok Stara dama ima nekoliko kao što su Inter, u novije vreme Napoli...







Što se tiče Fiorentine, posle pobede u prvom kolu nad Torinom, usledili su porazi od Intera i Sampdorije, te remi sa Specijom, pa se klupa već drma Jakiniju...