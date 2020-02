Sari razgovarao sa klubom, ovo su opcije! Juventus ima jasnu poruku za trenera!

Italijanski mediji danas pišu o tome šta se događalo na večeri između Juventusovog rukovodstva i Mauricija Sarija. Mediji su puni napisa o eventualmom dolasku Gvardiole na leto, ili povratku Alegrija koji je pod ugovorom, ali čini se da Juventus ne razmišlja u tom pravcu.



Naime, Sariju je Anjeli na večeri poručio da klub ima poverenja u njega, ali da slede ključne utakmice u prvenstvu i Ligi šampiona i da je podrška oročena. Juventus mora da sačuva titulu, to je ono što je osnovni cilj kluba, Sari će dobiti vreme, ali sa druge strane, ni strpljenje kluba nije bezgranično.



Ono što se još zna je da od povratka Alegrija nema ništa, on ne bi prihvatio do kraja sezone da vodi tim, niti bi mu Juve nudio novi ugovor, pa će Sari sigurno završiti sezonu. Ali, od rezultata zavisi ostanak u drugoj godini ugovora.











Neke njegove izjave posle Verone se nisu svidele ni upravi, ni igračima, pisali smo da je Anjeli razgovarao sa ekipom, jasno izneo stav kluba, ali i upozorio da će mnogi morati da napuste Juve, ako ciljevi ne budu ostvareni. Od najuticajnijih, Bufona, Kjelinija i Ronalda je traženo da poguraju ekipu, da ohrabre ostale fudbalere pred seriju odlučujučij mečeva sa Lionom, Milanom u kupu već u četvrtak, kao i Interom koji prvih dana marta stiže u Torino.



Mediji nisu poštedeli kritika ni Paratićija zbog prelaznog roka, promašena je suština sa veznim redom, pa će klub sada juriti Pogbu, plus jednog talentovanog igrača tipa Tonalija, već je doveden Kuluševski, pa bi njij trojica predstavljala pravu revoluciju.















Ali, ni sam Anjeli nije bezgrešan, mnogi ukazuju da je Juve morao da vrati Kontea, no, to je naučna fantastikam posle njegovog odlaska, odnosno načina na koji je otišao, za njega su vrata Juventusa zatvorena, dok je Anjeli u klubu.



Sve to se isplatilo Interu koji se domogao odličnog trenera i čini se da u ovoj deceniji nije imao veće šanse da se bori za titulu.