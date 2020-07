Sari priznao - "U Juventusu se svađam samo sa njim!"

Juventus je maksimalan posle pauze u Seriji A. Zabeležene su četiri pobede, tako da su se "bjankoneri" odvojili na plus sedam u odnosu na Lacio. Večeras igraju sa Milanom, videćemo da li Piolijevi momci mogu da poremete Sarijeve planove.



U Juventusu smo tokom Alegrijevog mandata imali dosta rasprava između igrača i trenera, apostrofira se odnos Italijana prema Paolo Dibali. Sari je navodno imao par sukoba tokom svog boravka u Torinu, ali rođeni Napolitanac priznaje samo jedan.



"Uvek čitam kako se svađam sa svima u klubu, dok se svađam samo sa jednom osobom i to je Iguain. Ne znam zašto, ali to je uvek bio slučaj. Možda zato što njemu treba agresivan pristup kako bi izvukli najbolje iz njega. Mentalno gledajući on je dobro, ali fizički nisam siguran, dosta vremena je bio i van terena. U jednom trenutku morate da mu ugađate dok u sledećem morate biti agresivni. Kada poleti previše morate da ga spusti za jedan nivo", izjavio je Sari.













Bivši trener Čelsija ima bogato iskustvo saradnje sa Pipitom. Pod njegovim vođstvom Iguain je srušio sve rekorde sa Napolijem, vodio ga je na "Stamford Bridžu" a sada i u Torinu, ali čini se će mu ovo biti zadnja sezona saradnje sa Argentincem.