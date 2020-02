Sari na udaru, Juve ne zaslužuje titulu?

U Juventusu su šokirani novim porazom, digla se velika buka, čak počinju zahtevi za smenom Sarija. Problem je u pristupu, barem tako tvrdi trener, on smatra da je tim naučio lako da pobeđuje, da ne shvataju da će sve biti teže ove godine.



Nedovoljan je Ronaldo, on je ponovo dao gol, ali onda je Juventus dozvolio da Pacini i Borini, veterani okrenu rezultat.



Ali, od prvog minuta Juventus je imao problema, dosta sreće da gol Verone bude poništen zbog milimetarskog ofsajda.



"Nadam se da je lekcija naučena, ne možemo da dozvolimo sebi da na ovaj način gubimo bodove", rekao je Sari.



Međutim, javnost smatra da je koren svega loše odrađen prelazni rok, da su dovedeni besplatni, ali ne kvalitetni igrači, da Rabio i Remzi nisu materijal za Juventus. O prodaji Velšanina koji ne pokazuje ništa se već priča.



Pred Juventusom je nastavak takmičenja u Ligi šampiona, ali pre toga kup protiv Milana na "San Siru" ovo će biti februar istine za klub. Mnogi smatraju da tim ne zaslužuje skudeto, da Sari nije doneo ništa, kao i da se Alegri poslednji smeje, naime, njemu su zamerali na lošoj igri, ali ovo je neuporedivo sa prošlim sezonama.



Ovo je verovatno najveća kriza Juventusa od one 2015. kada su očajno počeli sezonu, sada su i dalje prvi, ne treba ih otpisivati, ali sam Sari tvrdi da će bitka za titulu biti mnogo složenija nego prošlih godina.