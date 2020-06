Sari na ivici, Juve našao trenera za kraj sezone?!

Mauricio Sari je posle poraza u Superkupu ostao i bez trofeja u kupu Italije. Juventus je izgubio na penale od Napolija na pustom "Olimpiku", a slobodno se može reći da je pravda zadovoljena.



Gatuzo je osvojio prvi trofej u trenerskoj karijeri i to sasvim zasluženo, Napoli je bio bolji tim u drugom poluvremenu, mogli su sve da reše i pre penala, zaustavio ih je fantastični Bufon.



Bilo kako bilo, Juventus i drugu sezonu u nizu ostaje bez kupa, igraju očajno, isto je bilo protiv Milana u polufinalu, sledi nastavak šampionata i sa ovakvom igrom, mogli bi da izgube i skudeto.



Sari kaže da tim ne može više, da im je potrebno vreme, čime je sebi iskopao samo još veću rupu, jer vremena nema. Juve ima bod prednosti u odnosu na Lacio, u ponedeljak gostuje u Bolonji, tim je bezvoljan, bez ideje, nije uspeo da usvoji filozofiju trenera.



Jasno, porazi se ne praštaju, Juve retko smenjuje trenera usred sezone, ali ovde neće previše rizikovati. Ako kola krenu nizbrdo u Seriji A, moraće da priznaju grešku i da naprave promenu na klupi.











Najlogičnije rešenje bi bio Maks Alegri. On ne može da odbije, na platnom je spisku do kraja sezone, ugovor mu je zbog pandemije automatski produžen do kraja septembra. Vrlo lako se može desiti da bude pozvan da vadi kestenje iz vatre u šampionatu, a onda i da pokuša da napravi nešto u Ligi šampiona u avgustu, gde Juve treba prvo da stigne prednost Liona iz prvog susreta od 1:0, kako bi se plasirao u top 8 u Lisabonu.



Videćemo koliko još vremena ima Sari, ali sudeći po onome kako izgleda ekipa i kakvo je raspoloženje Anjelija koji nije bio za odlazak Alegrija, čini se da će on ovoga puta odlučivati umesto sportskog sektora koji predvode Nedved i Paratići.