Šaponja na "raportu" u klubu zbog roštiljanja kod Luke!

Kao što već znate iz niza vesti prethodnih dana, Luka Jović se prvi našao na udaru madridske javnosti zbog organizovanog druženja u svom domu u Madridu, a ubrzo je "procurelo" da su njegovi gosti bili i Ivan Šaponjić i Nemanja Maksimović.



Šaponjićev klub Atletiko Madrid se kratko oglasio, preneo je list As, koji kaže da Srbin nije prekršio mere, ali...



"Naš fudbaler nije prekršio mere zbog pandemije, ali mi u klubu preferiramo da naši igrači ipak budu maksimalno oprezni", rekao je izvor iz kluba za As.



Takođe, As dodaje da će Šaponjić morati na novo testiranje i da će se vratiti treninzima sa ostatkom ekipe ako pokažu da je negativan.







As podvlači da ovo nije bio pametan potez kako ni za Luku Jovića, koji je od ranije pod lupom madridske javnosti, tako ni za Šaponjića, koji se nije proslavio u Atletiku...