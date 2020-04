Sanja da osvoji "ušati" trofej i pokaže ga svojim kravama!

Trener fudbalskog kluba Barselona Kike Setijen je iskoristio priliku da tokom prekida sezone zbog pandemije koronavirusa da intervju za televiziju "TV3" u Španiji.



Njegovo izlaganje bilo je vrlo vedro i puno optimizma, trudio se da govori pre svega o sportskim temama, iako je sport stao na čitavom svetu.



Istakao je da mu je san da osvoji Ligu šampiona i Primeru sa Barsom i da se tome nadao i ove sezone.



Kako kaže, nadao se da će moći "da pokaže trofej Lige šampiona svojim kravama u Lijenkresu".



Nada se i da će još dugo ostati trener Barse i nakon leta 2022. godine, kada mu ističe ugovor sa klubom.









Foto: EPA-EFE/ENRIC FONTCUBERTA



Što se tiče aktuelne sezone i neizvesnosti koja traje povodom njene završnice, istakao je da je to sada u drugom planu.



"Ja bih voleo da igram i da osvojim ligu igrajući utakmice.



Ne znam da bi trenutna situacija bila dovoljna da se dodeli titula. Neću se osećati kao šampion, iako imamo dva boda više od Reala nego kada sam došao.



Ali neodlučan sam u ovom trenutku. Ako moramo da okončamo sezonu bez igranja, neka tako bude, ali ako budemo igrali, sjajno, jer će nam to dati priliku da zadržimo prednost koju imamo na vrhu.



Manje je bitno da li će se Primera završiti ili ne. U teškoj smo situaciji i jedina stvar koja me brine je da pronađemo rešenjne za ovu krizu što je pre moguće. Sve ostalo je nebitno, ne dajem mu previše značaja", izjavio je Setijen u intervjuu za špansku televiziju "TV3".