Sandro Tonali - Dečak koji sluša svoje srce

Danima smo i mi, kao i svi italijanski mediji, prenosili da je Sandro Tonali, zakleti navijač Milana od malih nogu, na pragu Intera.



Italijanski mediji su tvrdili da je sve završeno i da će Tonali biti deo ekipe Antonija Kontea, ali šta se onda dogodilo?



Po prvi put na ovu temu danas se oglasio prvi čovek Breše Masimo Ćelino, koji kaže - jednostavno, želeo je samo u Milan.



"Znam da je Bepe Marota zaista želeo Tonalija i da je Konte pozdravio taj potez, jer ceni njegove igračke kvalitete. Mislim da se čak i njegov agent dogovorio sa Interom oko ličnih uslova. Sandro je bio uveren da će preći u Inter, ali su se pregovori odužili i praktično se ništa nije dogodilo pred start nove sezone", počeo je priču Ćelino.







Usledio je preokret za ostvarenje snova, kao u najlepšim filmovima.







"I onda se odjednom pojavio Milan, i od tog trenutka, Tonali nije želeo da čuje ni za jednu drugu ponudu. Ja imam lepu istoriju i odlične odnose sa Milanom, tako da smo Paolo Maldini i ja brzo pronašli zajednički jezik. Priznajem da su Tonalija jurili i Barselona i Mančester Junajted, ali taj momak je toliko zaljubljen u Milan, da je potpuno poludeo od sreće kada je stigla ponuda sa San Sira. On je veliki navijač i nosi Milan u srcu", otkrio je Ćelino.



Breša i Milan su postigli konačni dogovor o pozajmici na godinu dana za 10 miliona evra uz otkup od 15 uz dodatnih 10 bonusa, kako bi došli do željene cifre od 35 miliona.



To je sada najmanje važno. Sandro Tonali je pokazao fudbalskom svetu šta znači slediti svoje snove.



Takvih je malo u svetu biliona, kada je fudbal postao običan biznis i zabava miliona.