Sančezova o košmaru na "Old Trafordu" - "Već prvog dana sam hteo da odem!"

Aleksis Sančez se polako vraća na scenu najboljih.



Nino Maravilja je bio među najboljim igračima Premijer lige u dresu Arsenala a onda dolazi do transfera u Mančester Junajted. Suma od 30 miliona funti ga je preselila na "Old Traford" početkom 2018. godine, ujedno je bio jedan od najskuplje plaćenih igrača. Nedeljno bi zarađivao i do 560 hiljada funti, 300 hiljada osnovica plate plus bonusi i prihodi od prava na slike.



Ipak nije ispalo najbolje, Čileanac je već posle prvog dana znao da nešto nije u redu.



"Dobio sam priliku da idem u Junajted, učinilo mi se da je to pravi izazov. Bilo je dobro po mene, zato što ću igrati za klub koji sam kao dečak obožavao. Potpisao sam bez mnogo informacija šta se dešava oko samog posla. Prvi dani sa novim saigračima, ponekad postoje stvari koje ne shvatite pre dolaska. Posle prvog treninga sam shvatio dosta stvari. Došao sam kući i pitao agenta - 'Možemo li da prekinemo ugovor i vratimo se u Arsenal?'. Počeli su da se smeju, ali osećao sam da nešto nije u redu. Ali sve je već bilo potpisano", izjavio je Sančez na svom Instagramu.













Potom ga je i Murinjo ostavio van protokola septembra 2018-te.



"Da dođete od jednog od najboljih igrača PL do toga da vas ne izaberu. To mi se nikada nije desilo, došao sam kući sa velikom tugom. Sutradan sam na treningu odradio duplu smenu, zato što volim svoj posao. Onda je došao naredni trener, trenutni, odlučio sam da pričam sa njim. Rekao sam da mi treba promena, stvorila se prilika da dođem u Inter. Rekao mi je naravno, nema problema", priča Sančez.



Tokom svog boravka Sančez je često napadan od strane medija i analitičara. Geri Nevil je u par navrata izjavljivao kako se Čilenac mora prodati zbog štete koje čini klubu, ali i mlađim naraštajima poput Rašforda i Marsijala.



Prvo je bila pozajmica da bi se ovog leta i saradnja sa Junajtedom zvanično završila. 31-godišnjak je sada u potpunosti igrač Intera, ima trogodišnji ugovor - videćemo šta može doneti "neroazurima" u narednim godinama.