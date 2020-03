Sančez nikada neće prihvatiti ovaj uslov da ostane u Interu!

Aleksis Sančez je dobro počeo pozajmicu u Interu, ali se ponovo povredio, sada je spreman, no tokom sezone je dao samo gol i problem će svakako biti otkup ugovora, iako u Italiji veruju da, kada bi bio spreman, predstavlja veliko pojačanje.



No, da bi ga otkupio Inter bi tražio da Sančez osim što bi prepolovio platu, se odrekne bonusa koji bi imao u Junajtedu.



Podsetimo, "Čudesni dečak" ima neverovatan ugovor u Junajtedu, 25 miliona sa bonusima, a Inter plaća tek nešto više od pet miliona njegove godišnje plate.



Junajted hoće da se oslobodi ugovora Čileanca, prodali bi ga za 20 miliona, ali sigurno da Sančez neće pristati na sadašnju platu u Interu. On bi navodno bio zadovoljan sa 12 ili 13 miliona što bi ga učinilo drugim najplaćenijim igračem u Italiji posle Ronalda.







Ali, u Interu i ne pomišljaju da mu to ponude, pregovaraju sa slobodnim Drisom Mertensom kome bi platili 6 miliona po godini. Na tu platu bi mogao da računa i Aleksis, što je, ako računamo bonuse četvrtina onoga što prima u Junajtedu.



Jasno, on na ovo nikada neće pristati, nema potrebe da se odriče velikog novca naredne sezone, jer je pod ugovorom sa Junajtedom.