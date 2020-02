Šampiona Premijer lige već imamo, ali ko će do Zlatne kopačke na Ostrvu?

Dosta ranije no inače smo dobili šampiona po mnogima nakonkurentnije lige, makar je do sada bila. To će bez svake sumnje biti Liverpul, postavlja se pitanje samo kada. Ako nastave ovakvim tempom matematički titulu mogu osigurati kroz šest kola, ako Siti kiksne još i ranije.



Naravno interesantna je i trka za top četiri, tačnije tu čevrtu poziciju o kojoj smo već pisali. Ali neizvesnost vlada i na individualnom planu, trka za najboljeg strelca ulazi u finiš.



Prošle sezone smo imali trojac Salah-Mane-Obamejang koji su pobedili zlatnu kopačku PL sa po 22 postignuta gola.



Posle 25 kola do sada se izdvojio Džejmi Vardi sa 17 golova. Napadač "lisica" je u formi kao kada su postali šampioni PL, interesantno Vardi tada nije bio najbolji strelac lige, te 2015-16 Hari Kejn je bio najbolji strelac.



Posle Vardija imamo Serhija Aguera sa 16 postignutih golova.













Verovali ili ne Argentinac je tek jednom dobio ovo priznanje i to pre pet godina. Jedan od legendarnih navijača PL ima najbolji učinak kada gledamo golove i minuta, "Kun" zabija na svakih 73 minuta igre.



Na trećem mestu imamo čak četiri igrača. Mohamed Salah, Obamejang, Deni Ings i Marsku Rašford su postigli po 14 golova.



Salah je u trci za treću zlatnu kopačku, videćemo koliko će ga Klop koristiti ako osvoje ligu u naredna šest kola. Rašford kuburi sa povredom što mu može biti veliki problem u nastavku trke, sa druge strane imamo Ingsa koji je u prošlosti imao problema sa povredom, ali vaskrsnuo je u "svecima".



Na sedmom mestu je Tami Abraham sa 13 golova.

Englez ima problema sa člankom u poslednje vreme, visoki napadač nije pronašao mrežu već tri meča zaredom.



Ko je Vaš favorit, sprema li se Vardy party?