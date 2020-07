Šampion se oporavio od Gvardiolinog šamara i pogurao Vilu ka Čempionšipu!

Na samom startu je Salah pao u kaznenom prostoru rivala, ali se sudija nije oglašavao.U nastavku nije bilo izglednijih prilika, Liverpul nije delovao previše zainteresovano da stigne do prednosti, gosti nisu imali rešenja na protivničkoj polovini, pa su golovi izostali u prvih 45 minuta.U samom finišu je Daglas Luiz pao pred golom prvaka Engleske, ali i ovoga puta nije bilo reakcije glavnog arbitra.Otišlo se na odmor, a po povratku sa istog velika šansa za goste iz Birmingema.Igrao se 52. minut kada je El Gazi izbio pred Alisona, ali je Brazilac sjajno interevenisao, te je lepom paradom sačuvao svoju mrežu.Oprezni su bili gosti, kod fudbalera Liverpula se nije videla prevelika želja, često su i pravili greške, ali su ipak stigli do prednosti.Krenula je Aston Vila na sve ili ništa, ali je Liverpul čak uspeo i da uveća prednosti, igrao se 89. minut kada je mladi Kurtis Džouns postigao pogodak Mogao je Griliš da vrati nadu domaćinu samo dva minuta kasnije, ali je Alison majstorski reagovao nakon njegovog šuta sa samo par metara.Nije bilo promene rezultata do kraja, Aston Vila je ostala u zoni ispadanja, sa bodom manje od Votforda, koji je prvi iznad crte, Liverpul je upisao i 24. vezanu pobedu kod kuće u Premijer ligi.