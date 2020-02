Sampdorija u problemu zbog Vlahovića!

Sampdorija je u 24. kolu Serije A dočekala Fiorentinu, gosti su u uvodnim minutima stigli do dva gola viška.Poveli su u devetom minutu, Vlahović je odlično prošao po desnoj strani, poslao je loptu na dalju stativu, tamo je nespretan bio fudbaler Dorije Torsbi, koji trese sopstvenu mrežu. Već u 18. minutu, penal za "Violu", gledao se snimak, nakon čega je utvrđeno da je jedan od fudbalera Sampdorije igrao rukom.Vlahović je preuzeo odgovornost, raspalio je iz sve snage po sredini, golman je zakačio loptu, ali to nije bilo dovoljno da sačuva mrežu Bio je to peti gol bivšeg napadača Partizana u Seriji A ove sezone.