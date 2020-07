Samo u Rusiji, finale kupa, pa raspad?!

Kada pomenete Himki i širi region Moskve, prva asocijacija za mlađe je košarkaški klub koji se velikim ulaganjima domogao Evrolige, vratio pre nekoliko godina Šveda iz NBA lige za nezamisliv novac, igrao četvrtfinale EL, dobar deo skorašnje istorije zasnivao i na Srbima, tačnije Stefanu Markoviću (neko će i Čarlsa Dženkinsa podvući pod „našeg igrača“ s obzirom na pasoš), a sada Stefana Jovića. Dva puta su osvojili Evrokup, tu je igrao i Ratko Varda, kao i brat Gorana Dragića, Zoran.



Oni su prisutni na sceni više od decenije, a gde je košarka tu je i fudbal.



Znate kako funkcioniše? Oblast ima gubernatora koji voli ili ne voli sport, ovde ga vole, svojevremeno kada je fudbalski klub bio u eliti, tamo negde sredinom prošle decenije, želeli su da kupe i jedan srpski tim (nećemo reći koji), a imali su budžet od oko 100 miliona dolara. To je ono zlatno vreme Rusije kada su se ponašali kao pijani milioneri.



Ali, Himki je igrao tek tri godine u eliti, vodio ih je između ostalih i Slavoljub Muslin, kao i sadašnji trener Sergej Juran, ruska fudbalska legenda. Posle su se održavali u nižem rangu, pali u treću ligu, pa uspeli da se vrate 2016. u FNL.



Sav apsurd ruskog fudbal vidi se na primeru Himkija, Naime, oni su odlučili da prodaju najbolje igrače da se oslone na sopstvene snage tokom zime. Praktično nisu želeli u elitu.



Trener Talajev je otišao, prošle godine je nasledio Šalimova i tim doveo od borbe za opstanak u drugoj ligi do sredine tabele. Promenio je sve, odmah je rekao da je Himki naivan, da igra napadački (Šalimov je to pokupio u Zemanovoj Fođi devedesetih kao igrač), da moraju da se orjentišu na kontru, da niko ne može da igra ofanzivan fudbal u drugoj ligi gde su golovi zaista incident.



Sve u svemu, promenio je viziju tima, išlo je sjajno, a onda pošto se nije znalo ko će biti guvernator oblasti, gde će klub igrati, kako će se finansirati je bio u stanju raspada. Tokom zime se spekulisalo, Talaev je otišao u Krila Sovjetov umesto Grofa Božovića, tim iz Samare je ispao iz lige. On je u januaru napustio Himki, kada mu je je klub najavio da prodaje najbolje igrače.



A onda, šok, , fudbaleri su ostali, Sergej Juran je seo na klupu posle 12 godina, pa je u trenutku prekida zbog pandemije Himki bio drugi. Primili su samo 19 golova u ligi, na proleće osvojili deset bodova iz tri meča. Naime, tokom zime, kada je bilo objavljeno da će se klub raspasti, odnosno da nemaju novca, niko nije hteo da kupi igrače, plati obeštećenje. A sa druge strane fudbaleri nisu želeli ni da odu. Nisu hteli iz Moskve, Juran ih je ubedio da ostanu, a ugovore će naplatiti, ovako ili onako. Bez dogovora kada je sezona prekinuta, uzeli su im 60% plate, igrači se ne mire sa tom odlukom.







I sada su u šizofrenoj situaciji, izborili su plasman u elitu, ali se ne zna hoće li neko kupiti klub i dobiti licencu, plus kakav je status igrača. I povrh svega toga, Himki igra finale kupa protiv šampiona Zenita. Neće u Evropu, čak i ako dobiju licencu, u slučaju pobede Zenita, četvrti Rostov će direktno u LE.



Himki nije igrao od marta, ne znaju šta će sa njima biti, ali finale će odigrati srcem, možda poslednji meč za mnoge od njih, ali računaju da će im dobra sezona pre svega jesen pod Talaevim obezbediti ugovore u drugim klubovima, ako Himki ne nađe sponzora i dobije licencu.