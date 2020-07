Samo u Americi - Šta može da pođe naopako kada dajete intervju za vreme utakmice?

"MLS is Back" turnir je krenuo.Učestvuju 24 od 26 timova sa tim da su se Dalas i Nešvil povukli zbog pozitivnih korona slučajeva u svojim klubovima. Turnir će se igrati od osmog jula do jedananestog avgusta u Dizni kompleksu, blizu Orlanda.Sinoć se igralo prvo kolo i već smo imali scenu u američkom stilu.U MLS-u je moguće postaviti par pitanja treneru kluba tokom same utakmice. Sinoć su novinari postavili pitanja treneru Kolorado Repidsa u samom trenutku kada njegov tim prima drugi gol i to odlučujući protiv Real Salt Lejka.Reakciju trenera Frejzera pogledajte OVDE