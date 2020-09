Samo Mitar može da popravi ovaj sumorni ponedeljak!

Fulam dočekuje Aston Vilu u trećem kolu Premijer lige i jednostavno mora da pobedi.



Ovakve utakmice su one na kojima Fulam traži bodove, kao domaćin, protiv direktnih rivala za opstanak, pa Aleksandar Mitrović i drugovi danas imaju poseban motiv.



Vila je stari rival iz Čempionšipa, sećate se sigurno finala na Vembliju, maja 2018. godine, kada je Jokanov Fulam slavio rezultatom 1:0 i vratio se u elitu.



Aleksandar Mitrović i danas predvodi napad Fulama, pošto je u prethodnom kolu postigao dva pogotka na gostovanju ekipi Lidsa.



Za vas imamo zanimljiv predlog, da Aleksandar Mitrović postigne pogodak na meču, kladionica AdmiralBet nudi "poklon" kvotu od 2,30!



Utakmica je na programu u 18.45, pratite sa nama, navijamo za Mitra, pa sumiramo utiske.



🟣 𝗧 𝗘 𝗔 𝗠 𝗡 𝗘 𝗪 𝗦 🟣



This is your Aston Villa team to face Fulham this evening! 👊#FULAVL pic.twitter.com/Ix4mG6WHNt