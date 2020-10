Samo jedan čovek nije smeo da se povredi, Interu se to upravo desilo!

Problem za Inter.



Tokom čitave jeseni se priča da previše zavise Lukakua, da na leđima nosi ceo tim i da će biti opasno ako se umori ili povredi.



Desilo se ovo drugo, zaradio je povredu u utakmici protiv Šahtjora, u pitanju je istegnuće mišića. Magnetna rezonanca je bila neumoljiva. Ono što je najgore, niko ne zna koliko će odsustvovati, njegovo stanje biće praćeno iz dana u dan.



Sigurno je da ga nema u timu protiv Parme za vikend, ni Sančez izgleda nije spreman, pa će uz Lautara igrati verovatno mladi Pinamonti.



Veliki je znak pitanja za duel u sredu, kada Inter gostuje Realu, Konteov tim ima dva boda nakon dva meča, ako izgube od Reala, šanse da se probiju u top 16 fazu Lige šampiona neće biti velike.







Zanimljivo, sutra će na "Meaci" na drugoj strani biti iskusni Žervinjo koga je Konte želeo do poslednjeg dana prelaznog roka, kako bi pojačao konkurenciju u napadu, ali Afrikanac nije stigao u Lombardiju. Sada se pominje da bi to moglo da se desi u januaru, ali do tada je još dva mesec