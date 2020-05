Samo četiri igrača su bila pošteđena Fergusonovog 'fena' - Oni su dobijali mečeve!

Ser Aleks Ferguson je 'vladao' "Old Trafordom" punih 26 godina.



Bile su to trijumfalne godine Mančester Junajteda, posle Fergijevog odlaska "crveni đavoli" nisu ni blizu osvajanja šampionata. Deluje da pojedinci poput igrača vode glavnu reč na "Old Trafordu", u vreme Ser Aleksa to nije smeo da bude slučaj.



Škot je vladao svlačionicom 'gvozdenom pesnicom', poznate su priče o njegovim 'fenovima' to jest brutalnim zamerkama na performanse igračem kazane izuzetno glasnim tonom.



Pamtimo i kako je Dejvid Bekam dobio kopačku u lice posle jednog od 'izliva nežnosti'.



Rajan Gigs je takođe dobio svoju porciju 'fena', velško krilo kaže da samo četvorica nisu.



"Kantona je jedan od njih, Brajan Robson, Roj Kin i Kristijano Ronaldo. Svako od njih je na svoj način bio meč viner. Radili su posebne stvari na terenu te nikada nije osećao potrebu da se izviče na njih. Erik, bile su neke utakmice gde Erik nije uradio ništa. Nije dao go, nije trčao kao Tevez ili Runi, bez učinka. Ali znao je da će pre ili kasnije početi da igra. Bili bi u svlačionici misleći da će sada krenuti na njega, da će ga kazniti što ništa nije uradio na terenu. A onda bi naredne nedelje dao gol za pobedu ili proizveo magiju na terenu, sa velikim igračima je postupao drugačije"



Čak ni za 'kung-fu' udarac Kantona nije dobio 'fen'.



"Izdrao se na Li Šarpa što smo odigrali 1:1 sa Palasom. Onda se okrenuo ka Kantoni i rekao 'Erik ...(sa mekšim tonom), ne možeš raditi takve stvari na terenu sine'", podelio je Gigsu u intervju za beIn sports.