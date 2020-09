Baum (41) je potpisao dvogodišnji ugovor sa Šalkeom.



On je zamenio Davida Vagnera, koji je otpušten u nedelju. Vagner je dobro počeo prošlu sezonu, ali je posle toga, od januara, usledio niz od 18 utakmica bez pobede.



Šalke je sezonu počeo porazom od Bajerna iz Minhena 0:8 i od Verdera 1:3 u subotu, a dan kasnije Vagner je otpušten.



Baum će debitovati na klupi u subotu protiv Lajpciga.



On je po preuzimanju posla u klubu iz Gelzenkirhena podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Nemačke uzrasta do 18 godina.