Salford – Čedo Ser Aleksove dece

Priča o Salfordu je priča o odličnom geografskom mestu,u okolini Mančestera gde sivi industrijski gradovi umiru, a fudbal je jedino što ih drži u igri. Ipak, ovaj klub koji postoji 80 godina nema ništa od velike prošlosti, niti neku romantiku. Doduše, oni koji slušaju „Pogse“ verovatno znaju pesmu „Dirty Old Town“ koja je i klupska himna.Oni su amateri, odnosno bili su amateri do skoro, pa i sam nadimak „Amis“ govori o tome.Ništa nije razlikovalo Salford od mase amaterskih klubova koji obitavaju širom Britanije do 2014. A onda se dogodio zemljotres.Igrači slavne klase 92, momci koji su uz Ser Aleksa podigli Mančester Junajted na tron, Niki Bat, Rajan Gigs, Geri Nevil i brat mu Fil, Pol Skols su otkupili po 10% deonica kluba, Ostatak je takođe njihov, odnosno njihovog čoveka Pitera Lima, biznismena iz Singapura koji drži Valensiju i bezuspešno je pokušavao da kupi, prvo Liverpul, pa Junajted. Tako je Gari Nevil počeo kratku trenersku karijeru u Valensiji, Lim mu je dao šansu, ali je nekadašnji kapiten Junajteda neslavno prošao i vratio se poslu komentatora.Kada imate novac, prilično je jednostavno, u ovim ligama. Prvo su nadogradili kapacitet na „Mur Lejnu“ ili Peninsjula stadionu (po sponzoru). Dobili su pola miliona evra od vlasnika kako bi poboljšali infrastrukturu.Onda su same legende počele da treniraju igrače u klupskoj akademiji, što je privuklo dosta klinaca iz regije, a Skols je u par navrata sedeo na klupi, obavljao funkcinu menadžera. Prvi rezultati su stigli već 2015. u FA kupu, Salford je tukao Nots Kaunti, profesionalni kluib iz četvrte lige u vreme dok je bio sedmoligaš. Jasno, uz hajp koji izaziva zlatna generacija Junajteda, stadion je otvorio Ser Aleks, a Bekam koji se pridružio kao vlasnik ima 56 miliona pratilaca na Instagramu, pa za Salford zna ceo svet.Jasno, klub je napredova kroz engleski ligaški sistem jer su imali više novca nego drugi.Vlasnici uložili oko tri miliona evra pozajica bez kamate, jasno ovo bi mogli da vrate ako Salford jednom dogura do najviše lige. Imaju četiri sponzora, a za pet sezona su prešli četiri ranga. Cilj je da za 15 godina, ako računamo i prošlih pet, dakle do 2030. doguraju do Čempionšipa. Od 2017. su profesionalni, a doveli su igrače iz viših liga tokom godina i dobro ih platili. Recimo, brat Vejna Runija, Adam, plus igrači iz profesionalnih klubova, poput Denija Lojda ili Ričija Tauela koji je iz Brajtona, preko Roterama stigao u sivo predgrađe Mančestera su pravili razliku. U ligama ispod četvrte nema finansijskog fer pleja, a u četvrtoj ligi gde je sada Salford, postoji limit da se troši oko 55% od prihoda na plate igrača, ali niko ne može da vam zabrani da potrošite na transfere ili gradnju infrastrukture, što pre ili kasnije daje rezultat.Pre dve godine su bili treći u Konferenciji, ali prošle su uspeli da se kroz baraž dokopaju Vemblija i fudbalske lige. Igrali su prvi put u istoriji u Liga kupu, pregazio ih je Lids, ali svejedno, sezonu su završili na 11. mestu. Ove godine su trenutno deseti mogli bi da se dokopaju plej ofa, izgubili su samo dva meča, u petak gostuju Boltonu nekadašnjem Premijerligašu i mnogo poznatijem klubu koji je posle bankrota stigao u četvrtu ligu. To je neka vrsta lokalnog derbija, u pitanju su gradiću u široj okolini Mančestera, razdaljina je oko dvadesetak kilometara...Meč će biti istorijski, nikada se komšije nisu sastajale...