Salaha "teraju" navijači, legenda tvrdi i gde će završiti i za koliko novca!

Liverpul u svojoj ekipi ima šest igrača svetske klase, a samo jednog bi navijači pustili da ode za veliku sumu novca, tvrdi legenda kluba Džejmi Karager.



On je za Skaj sport verovatno na najbolji mogući način opisao kako u Liverpulu ne cene dovoljno Egipćanina, i da bi zbog toga mogao da ode u Barselonu ili Real Madrid.



"Mislim da je Salah potcenjen kod naših navijača. U svetu, Salaha smatraju svetskom klasom, ali navijači Liverpula ga ne cene dovoljno. Smatram da u ovom timu ima šest igrača svetske klase, a to su - Alison, Aleksander-Arnold, Van Dajk, Sadio Mane, Firmino i Salah. Kada pitam navijače da li bi pustili nekog od njih za ogromne pare, ne dolazi u obzir ni da razmotre. Ali, kada ih pitate da li bi prodali Salaha za 130 miliona evra, ooo da, onda bi želeli", rekao je Karager.



Legendarni kapiten smatra da je takav stav nepravedan prema Salahu, naročito kada se uzme u obzir šta sve donosi ekipi.



"On postiže golove, ali i asistira. Ima već 92 asistencije u Liverpulu, ispred njega je samo Mesi. Uz to, nikada nije povređen, odigrao je 97 utakmica od moguće 102. Da sam ja menadžer, voleo bih da imam takvog igrača koji može da igra na istom nivou iz nedelje u nedelju. Ali, ako pitate navijača Liverpula da izaberu jednog koga bi prodali, Manea, Firmina ili Salaha? Svi bi rekli - Salaha. Kilijan Mbape je možda svetska klasa, Sančo se pojavljuje na velikoj sceni, ali mislim da niko ne bi mogao da ponovi Salahove brojke u prve tri godine. Pa pogledajte ih, bolje ima samo Mesi", rekao je Karager.









Sa njim se složio i legendarni kapiten Junajteda Geri Nevil.



"Rekao sam još pre godinu i po dana da imam utisak da će Salah napustiti klub. U javnosti vlada utisak da bi on voleo da zaigra za Real Madrid ili Barselonu i da će napustiti Liverpul na leto. Zbog toga mu navijači nisu "lojalni". Kada ti na vrata pokuca Barselona, teško da možeš da odbiješ. Volim Manea i Firmina kako igraju, ali uvek bih izabrao da Salah ostane u mom timu", istakao je Nevil.