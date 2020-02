Salah u strahu, šta kaže selektor?

Selektor olimpijske fudbalske reprezentacije Egipta Šavki Garib rekao je danas da će napadač Mohamed Salah i njegov klub Liverpul odlučiti da li će on igrati na Olimpijskim igrama u Tokiju.



Olimpijske ekipe sastavljene su od igrača uzrasta do 23 godine, ali selektor ima pravo da pozove trojicu seniora, pa bi Garib želeo da ima Salaha u timu.



Salah bi propustio početak Prmijer lige, ako bude u sastavu za turnir u Tokiju, čije je finale na programu 8. avgusta.



"O Salahovom učešću u Tokiju odlučuju Salah, njegov klub Liverpul i trener Jirgen Klop. Ne možemo da nateramo Salaha da igra, pošto ga propisi Fife na to ne obavezuju", rekao je Garib, preneo je Skaj.



Garib je potvrdio da je uvrstio Salaha na spisak 50 igrača za Olimpijske igre, koje počinju 24. jula. Konačan spisak od 18 igrača mora da pošalje u junu.



"Salah je jedan od tri najbolja fudbalera sveta i svaka ekipa bi se nadala da ima timu igrača takvih sposobnosti. Još je rano pričati o imenima, konačan spisak ide u junu", dodao je on.



Salahov menadžer Remi Abas rekao je da još nije donesena odluka o učešću njegovog klijenta na olimpijskom turniru.