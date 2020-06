Saigrač savetuje Sanča - "Odrasti!"

Džejdon Sančo nastavlja sa dobrim partijama u svojim "milionerima", ali ga ponašanje van terena košta reputacije. Engleski ofanzivac je kažnjen od strane čelnika Bundeslige deset hiljada evra zbog kršenja protokola i odlaska na šišanje sa Akanđijem.



Krilo Borusije je ovu odluku nazvao smejurijom, ali Emre Džan smatra da je ovo važna lekcija za njegovog mlađeg saigrača.



"Znamo da on mora poraditi na disciplini u nekim stvarim, zna i on to. Mora biti pametniji i da odraste na ovakvim dešavanjima. Ne sme da ponavlja ovakve greške u budućnosti. On je odličan dečak, na i van terena. Ne pravi skandale namerno. Možda previše verujem drugim ljudima sa nekim stvarima", izjavio je Emre za Skaj.



O Sanču se dosta piše, jasno da će nekadašnji akademac Sitija biti jedna od glavnih meta tokom naredni prelaznih rokova. Ovakva pisanja mu mogu samo odmoći u tome.