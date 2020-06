'Šahovnica' se izbacuje iz upotrebe, ali pričaće se i o novim dresovima Barse!

Katalonci su dobro krenuli u odbranu titule, sinoć su demolirali Majorku sa 4:0 i tako povećali razliku na pet bodova u odnosu na Real Madrid koji svoj meč sa Eibarom igra večeras.



Dobra igra je obradovala simpatizere željne fudbala, videćemo da li će i dresovi za narednu sezonu nastaviti taj trend.



'Procurela' je fotografija sa dizajnom nove garniture za narednu 2020/21 sezonu. Najk je ovog puta insistirao na različitom od trenutnog stila. Novi dizajn je inspirisan samom Barselonom kao gradom.



Svoju premijeru će doživetu na meču sa Espanjolom sedmog ili osmog jula. Šta vi mislite o novim 'uniformama' Katalonaca?



Barcelona will showcase their home kit for next season at home against Espanyol on July 7th or 8th. [sport]#FCBarcelona pic.twitter.com/hVtEYnzEGG