Sadik u velikoj seriji, pogodio i Maraš!

Nije izgledalo da će Almerija biti u vrhu pre samo nekoliko nedelja, ali je usledila serija pobeda na krilima Umara Sadika.



Fudbaler koji je stigao iz Partizana u Almeriju je postigao novi gol, njegov treći u poslednja tri meča, odnosno ukupno šesti od dolaska u Almeriju.



Podsetimo i da je potrebno da postigne 20 golova u sezoni da bi Partizan naplatio dodatnih pola miliona evra.



Sadik je nakon asistencije Viljalbe uspeo da postigne gol u 11. minutu protiv Malage, ali su gosti stigli do izjednačenja do kraja poluvremena pošto je Munjoz u nadoknadi vremena postigao gol.



U 79. minutu gol za Almeriju, Nikola Maraš je strelac glavom, bio je to prelep gol našeg reprezentativca za 2:1.



Konačnih 3:1 postavio je Ramazani u 3. minutu nadoknade vremena.







Inače, igrao je i Radosav Petrović koji je zamenio upravo Umara Sadika pred kraj utakmice.