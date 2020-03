Sada je koronavirus zaustavio fudbal, a znate li da su to učinili i vanzemaljci?

Koronavirus je zaustavio fudbal, a da li ste znali da su to učinili i vanzemaljci 1954. godine? Dobro, makar je 10 hiljada svedoka tako mislilo na utakmici Fiorentine i Pistojezea na "Artemio Frankiju".



Bio je 27. oktobar 1954. godine, a jedan od igrača Fiorentine, Ardiko Manjini, govorio je da se seća svega. Inače, ovaj fudbaler je nastupao i za reprezentaciju Italije 1954. godine.



"Sećam se svega, od A do Š. Izgledalo je poput jajeta koje se gibalo sporo, sporo. Svako je gledao prema gore a sa neba su padale nekakve iskre, srebrne iskre. Bili smo zapanjeni jer nikada nismo videli nešto tome sličnom. Bili smo apsolutno šokirani", rekao je on.



Utakmica je bila prekinuta, da bi kasnije bila nastavljena.



Sudija je u izveštaju napisao da su navijači vikali i upirali prstom ka nebu gde su videli natprirodnu pojavu, tačnije, nekoliko njih.









Među onima koji su bili na utakmici jeste i večni navijač Fiorentine, Điđi Boni. Njegovo objašnjenje se malo razlikuje od Manjinijevog.



"Oni su se pomerali brzo, a potom su samo stali. Mogu da ih opišem jer su mi ličili na kubanske cigare. MIslim da je to bilo nešto natprirodno. To je ono u šta ja verujem", rekao je on.



Nije stadion Artemio Franki bio jedino mesto tog dana gde su primećene letelice, svedoci su videli i svetlost koja je dolazila iz mesta Prato, severno od Firence.



Postoje naučnici koji su pronašli način da dokažu da se ne radi o nikakvim vanzemaljcima, već o meteorima, ali svedoci kažu da je to glupost i ne veruju u to.



Ono što je sigurno, jeste da će ovo ostati misterija koja je zaustavila fudbal tog dana u Firenci...