Sada je jasno, evo ko će naslediti Kumana!

Bivši trener Ajaksa Frank de Bur postaće novi selektor fudbalske reprezentacije Holandije, preneli su danas tamošnji mediji.







Kako je naveo Telegraf, De Bur će na klupi zameniti Ronalda Kumana, koji je prošlog meseca napustio posao kako bi preuzeo Barselonu.



De Bur bi mogao da debituje u utakmici protiv Italije 14. oktobra u Ligi nacija.



Fudbalski savez Holandije i De Bur su navodno postigli dogovor da 50-godišnji trener vodi reprezentaciju na Evropskom prvenstvu sledećeg leta, a posle tog turnira biće odlučeno da li će ostati selektor i na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.



De Bur je posle uspešne igračke, trenersku karijeru počeo u Ajaksu, gde je radio od 2010. do 2016. godine. On je zatim preuzeo Inter, gde se zadržao samo 85 dana. Holandjanin je 2017. godine trenirao Kristal Palas, a u londonskom klubu dobio je otkaz posle 10 nedelja.



Od 2018. godine pa do jula ove godine bio je trener Atlante junajted.