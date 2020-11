Sad je već postalo praksa, Dešan se ponovo dotakao nezadovoljnih

Pogba je poslednje dve utakmice Junajteda, protiv Bašakšehira i Evertona počeo sa klupe, pošto su prednost dobili Skot Mektominej i Fred iza Bruna Fernandeša.



Iako ima još tri godine ugovora, spekuliše se da bi francuski fudbaler mogao da napusti Old Traford i pređe u Real Madrid, a upitan o Pogbi, Dešan misli da on ne može biti zadovoljan trenutnom situacijom.



"Dobro ga poznajem i on dobro poznaje grupu igrača. On je u situaciju u klubu kojom ne može biti zadovoljan, ni minutažom, ni pozicijom. Nije u najboljem periodu, imao je seriju povreda i korona virus, koji ga je jako pogodio. On mora da pronađe svoj ritam", rekao je Dešan, preneo je Dejli mejl.



Dešan je rekao da je Pogba dobro odigrao prošlog meseca, uprkos nedostatku tempa.



"Mi međutim ne možemo reći da je ispunjen onim što radi u klubu. Kod mene ne postoji takva briga, ali i ja pokušavam da upravljam time. Kada je igraču nelagodno u svom klubu, on je očigledno srećan da igra za Francusku. Reći će mi šta misli i pošto ga poznajem, to će otići u pozitivnom smeru. Čak iako je na njemu da uloži sve napore", naveo je selektor.



Francuska će igrati prijateljsku utakmicu sa Poljskom, a posle toga je čekaju dva duela u Ligi nacija, protiv Portugala 14. novembra i tri dana kasnije protiv Švedske.