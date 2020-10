Sad je jasno, pet razloga zbog kojih je Zidan u nevolji!

Mnogo brige za Zidana, ali i za klub. Real se izvlačio na početku, ali je protiv Kadiza sve došlo na naplatu. Delovali su loše, Francuz ne deluje kao da zna uzrok, a mediji smatraju da mnogo toga ne funkcioniše.



Prvo, tim je totalno izgubio samopouzdanje, i to i sami priznaje. Ono se stiče dobrim igrama i pobedama, "Merengesi" su dobili nekoliko mečeva ove sezone, ali nikoga nisu oduševili.



Drugo je da Zidan ne zna formaciju, niti uspeva da pronađe dobitnu formulu. Luta u rešenjima, ali se čini da ih nema, četiri zamene na poluvremenu pokazuju da nema predstavu o tome ko bi trebalo da igra standardno.



Treće je da lideri svlačionice ne pokazuju, makar tako tvrde mediji onu želju i glad za pobedama, kao da su se zasitili i to se itekako održažava na volju ekipe, odnosno spremnost da se žrtvuju zarad rezultata.







Četvrta stvar je već pominjana, stiče se utisak da se Zidan prelako odrekao Reguljona i Rodrigeza, da je ostao uz svoje izbore i da jedan deo igrača zna da je trener pogrešio. To je timu oduzelo mirnoću, ali i stavilo dodatni pritisak na ramena onih koji su ostali. Marselo, Isko recimo nisu želeli da napuste klub, niti je Zidan imao nameru da ih se oslobodi, ali nekako se sada čini da je pustio bolje igrače...



Peto je Benzema. I o tome smo pričali. On je u neverovatnoj prošloj sezoni pokrio sve mane Reala, doveo ih do titule, ali nerealno je bilo očekivati da ponovo tako igra. Sada nije u formi, nema golova, a Jović je ponovo dobio priliku na kašičicu. Gol mu je poništen zbog ofsajda, ali nema to veze, i da je postigao pogodak, veliko je pitanje kako se oseća kada zna da je trener insistirao da ga prodaju, a da ostane Majoral.







Sve u svemu, Real čeka neugodni Šahtjor u sredu, a onda gostovanje na "Kamp Nou". I Barsa se obrukala protiv Hetafea, ali sa druge strane onako kako Real igra, čini se da u slučaju da ne podignu nivo, neće imati mnogo šansi u "El Klasiku", pogotovo što teško daju golove.