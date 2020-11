Sad je jasno, pakao je trenirati Mesija!

Mnogo je priča oko Leo Mesija. I mada će se svi zakleti da su klub i navijači važniji od bilo koga, u slučaju Argentinca, oko te tvrdnje bi trebalo razmisliti.



Pričalo se da je sastavljao ekipu, terao napadače, da su zbog njega otišli Eto, Ibra, Vilja, Aleksis Sančez, ali se nagađa i da je Pep Gvardiola napustio klub jer mu je Argentinac podrivao autoritet.



Nešto na tu temu je govorio i smenjeni trener Kike Setijen.



"Leo je najbolkji igrač svih vremena, jasno je da takve igrače teško možete da trenirate a svakako da ne možete da ih promenite. Mnogo trenera je probalo, niko ga nije promenio", rekao je Kantabrijac koji je kratko potrajao na klupi Katalonaca, a presuda mu je bio poraz od Bajerna 8:2.



"Odluka je bila donesena pre toga, to boli, ulazi u istoriju, uvek ću se sećati. Ali, vremenom bol umine", kaže Setijen.



Vratio se Mesiju.

















"Podsetiću da mu je Tata Martino rekao da ga ne podseća svaki dan na treningu da može da ga smeni, iako zna da je to istina. Videli ste i o dokumentarcu o Džordanu koliko su uticajni oni najbolji na svetu. Stvari tako funkcionišu", dodaje Setijen.



Njegov odnos sa Mesijem nije postojao.



"On vrlo malo govori, ali vam postupcima pokazuje šta želi. Veoma je rezervisan, morao da donosim neke kompromisne odluke, ali iznad svega je klub. Mesi je najbolji svih vremena, pominju neke druge, Pelea možda, ali niko 14 godina ne igra u tom kontinuitetu", objašnjava bivši trener.











On je progovorio o svom pomoćniku Ederu Sarabiji sa kojim su Mesi i Pike ušli u svađu jer je vikao i psovao ih.



"To je loše uticalo na imidž, ali mi je Sarabija rekao da je samo tako mogao da im skrene pažnju jer nisu slušali".



"Morao sam da donesen radikalnije odluke, ali to ne bi promenilo ništa jer nisam imao vremena. Jasno da ima dosta moje krivice, ali nisam jedini. Jednoga dana pisaću o tome", rekao je Setijen bivšem selektoru Del Boskeu u razgovoru za "El Pais".