Sad je jasno, ako Lampard nastavi da gubi, Čelsi ima novog trenera? Naslednik se već nazire?

Više nema nikakve dileme, Čelsi počinje da traži trenera.



Za svaki slučaj, ali čini se da se Lampardu ljulja stolica, on ima veći kredit zbog igračke karijere, samo uložen je ogroman novac, "Plavci" su izgubili četiri od poslednjih šest mečeva.



Ono što je problem uz manjak bodova je činjenica da pojačanja "ne rade", da se skupi Nemci Haverc i Verner nisu uklopili i da se to stavlja na dušu menadžeru.



Čelsi deluje loše, lako gubi, nema napretka u igri, a svi porazi su zasluženi. Sada su pali iza Evertona i Vile, a oba ova tima imaju po utakmicu manje.



U jednom trenutku je izgledalo da je Lamps sposoban da spakuje odbranu, ali sada ni Tijago Silva, a ni golman Mendi ne uspevaju da zaustave kola koja idu nizbrdo. Iz Engleske stižu vesti da Lamps ima problem sa nekoliko igrača zbog javnih kritika koje je uputio timu posle loših rezultata tokom prazničnog ludila.



On je posle lakog poraza od Sitija rekao da nije zabrinut za svoju poziciju.



"Moj posao je da radim, ne da mislim o otkazu, u velikim klubovima ste uvek pod pritiskom, par poraza i svi vas dovode u pitanje", rekao je čovek koji je dao 211 golova za Čelsi i ima specijalan odnos sa Abramovičem.



Samo to neće pomoći ako ne probudi tim.



U narednom periodu Čelsi igra mali derbi zapadnog Londona protiv Fulama, pre gostovanja Lesteru i meča sa opasnim Vulvsima. Pre toga za vikend, autsajder Morekamb u kupu gostuje na "Stamford Bridžu".



Ono što treba reći je da za sada nema direktnih pregovora sa eventualnim naslednicima, ali je prva meta Tuhel. U klub razmišljaju o Nemcu, i zbog činjenice da ima nekoliko zemljaka u timu od kojih mora da izvuče više. Drugi kandidat, ali sa manje šansi je Maks Alegri koji je i dalje bez posla posle odlaska iz Juventusa pre 18 meseci.